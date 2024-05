Así de fácil es poner orden en la galería de fotos de tu móvil Xiaomi

Llevar siempre nuestro móvil encima nos permite usarlos como cámara de foto e inmortalizar cualquier momento. Con lo que nuestra galería se va llenando de fotos y de capturas de pantalla, que a veces incluso las tenemos duplicadas. Pero con este truco podrás borrar las duplicidades de las fotos de la galería de tu Xiaomi.

Elimina las capturas y fotos duplicadas con este truco

Lo que más ocupa dentro de nuestro móvil quizás sean las fotos y videos que acumulamos. Sin darnos apenas cuenta, vamos capturando momentos que vivimos e información de nuestra pantalla. Algo que va llenando poco a poco es el espacio de almacenamiento tanto si las guardamos en la nube como en nuestros dispositivos. Es probable que utilicemos alguna de estas dos funciones casi a diario, ya que tener una cámara de fotos siempre a mano, nos da esa posibilidad. Gracias a las capturas de pantalla, podemos dejar constancia de su contenido, aunque este solo esté disponible por tiempo limitado. Simplemente tocando la pantalla con nuestros dedos o pulsando una combinación de botones de nuestro móvil. Lo que nos obliga a de vez en cuando hacer limpieza y eliminar las que ya no nos valen.

Eliminando fotos desde Seguridad | TecnoXplora

Mucho hemos hablado de cómo liberar espacio eliminando estas imágenes en los servicios de almacenamiento en la nube, pero no tanto de cómo hacerlo de la biblioteca de nuestro dispositivo. Si tu móvil es Xiaomi, solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Un truco que nos va a sorprender porque, aunque puede parecernos que la opción más lógica sería hacerlo desde la propia biblioteca, nada más alejado de la realidad, tendremos que acceder desde la app seguridad, que por defecto se encuentra instalada en nuestro Xiaomi.

Una vez hemos abierto la app, selecciona la opción “eliminar Fotos”

Tras unos segundos, aparecen todas capturas y las imágenes duplicada s, de modo que podemos seleccionar las que queremos eliminar o todas al mismo tiempo.

s, de modo que podemos seleccionar las que queremos eliminar o todas al mismo tiempo. De esta forma podemos elegir entre las diferentes copias de una foto cual queremos conservar y cuales eliminar. Algo que nos ayudará a mantener el orden en nuestra biblioteca y gestionar las fotos de una forma mucho más eficiente.

Algo que podemos hacer de forma periódica y liberar espacio de almacenamiento, si además tenemos una copia de seguridad externa en un servicio de almacenamiento en la nube, esto evitará que tengamos que aumentar la capacidad del mismo y en el caso de disponer de una subrepción, no tener que pagar más por el almacenamiento.

Otras apps al mismo tiempo, disponen de otras funciones a través de las cuales también podemos localizar todas esas fotos con mala calidad o movidas que al mismo tiempo ocupan espacio y que tal vez queramos borrar. Esto es gracias a la incorporación de la inteligencia artificial, algo que nos facilita el trabajo, pues no tenemos que visualizar miles de fotos para encontrar todas aquellas imágenes que no cumplen o unos estándares. Además, siempre podemos llevar retoques y aplicar filtros para intentar mejorar el resultado de las mismas y no tener que borrarlas.