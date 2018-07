Aprende a escuchar audios de WhatsApp antes de enviarlos y te cambiará la vida

Multitud de horas son las que pasamos dentro de WhatsApp a lo largo de la semana y es que se ha convertido en una de las aplicaciones imprescindibles dentro de nuestro móvil. Pero, aunque la usamos a diario muchos son los trucos que desconocemos y que, a su vez, nos pueden facilitar bastante la vida.

Una de las opciones más populares dentro de WhatsApp es la de enviar audios a nuestros contactos, pero, probablemente no sea la más práctica. Ya que a veces tenemos que volver a empezar si no nos convence mucho lo que hemos grabado debido a que no tiene una opción de escuchar antes de enviar.

Pues bien, en el vídeo de arriba te mostramos visualmente paso a paso cómo puedes escuchar tus audios antes de darle a enviar, un truco que no olvidarás.

Primero mantén apretado el botón del micrófono, que está en la parte derecha al lado del campo de texto, desplázalo hacia arriba para que empiece la grabación sin la necesidad de mantener el icono apretado. Una vez hayas terminado de hablar aprieta en información de contacto y la grabación se habrá puesto en pausa automáticamente.

Después vuelve atrás, al campo de conversación, y tendrás la opción de escuchar el audio antes de enviarlo. Tras escucharlo ya podrás decidir si lo quieres mandar o no. ¡Fácil, verdad!