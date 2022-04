Las apps de grabación de llamadas tienen los días contados en la Play Store de Google

Grabar llamadas es algo al alcance casi de cualquier persona desde hace muchos años. Al menos en Android, ya que en la Play Store siempre han existido estas apps, hay decenas de ellas que hacen justo lo que prometen, grabar cualquier conversación que mantengamos en el teléfono. Pus bien, esto tiene los días contados en Android, al menos para el grueso de las apps para este sistema, ya que utilizan un método para las grabaciones que ya no será aceptado por Google, por lo que tienen los días contados.

Veto a los permisos de accesibilidad

Básicamente lo que ha impuesto Google ahora en las revisiones de las apps que se publican en la Play Store es que las apps de grabación de llamadas pueden estar en su tienda, pero siempre y cuando no utilicen los servicios de accesibilidad. Esto quiere decir que las apps que necesiten este permiso para hacer la grabación de la llamada, automáticamente serán eliminadas de la tienda de Google. De esta forma solo podrán hacerlo aquellas que tengan permiso root, o lo que es lo mismo, algo así como el permiso de administrador del teléfono.

El anuncio de Google en 2020 | Google

Y es que los permisos de accesibilidad se han convertido en los últimos años en todo un subterfugio para que apps de todo tipo los utilicen con fines poco transparentes. Estas herramientas fueron creadas para personas con algún tipo de problema determinado, que les impidiera utilizar el teléfono normalmente. Y es que el riesgo de los permisos de accesibilidad, es que pueden caer en manos de desarrolladores poco transparentes, que podrían utilizar sus creaciones para eso, para grabar contenidos incluso sin nuestro permiso si hablamos de malware.

Móvil | Photo-by-Sumeet-Singh-on-Unsplash

De esta manera Google evita que apps de terceros puedan grabar llamadas, incluso aunque estas tengan un fin lícito, pero al final lo que se conseguirá con esto es reducir el fraude y los riesgos de hackeo en el futuro. Y es que la grabación de llamadas va a seguir estando disponible en Android, pero solo en aquellos móviles que cuenten con esta función de forma nativa. Esto quiere decir que, siendo apps de sistema, como las que tienen muchos fabricantes, no habrá problema en utilizarlas, ya que no necesitarán esos permisos de accesibilidad, sino que el propio fabricante le dará esos poderes desde una posición segura.

No obstante, esto no quiere decir que no podamos seguir utilizando estas apps, siempre y cuando se descarguen fuera de la tienda de Google, ya que estas seguirán siendo 100% operativas. Lo que restringe Google es la distribución desde su tienda, pero para nada la libre circulación e instalación de estas apps en cualquier móvil. Ahora bien, siempre bajo nuestra cuenta y riesgo. Y todo esto tiene una fecha tope, porque la nueva directiva de la tienda de Google ha marcado como el próximo 11 de mayo como el día a partir del cual las apps que no cumplan estos requisitos serán borradas de la tienda. Así que si sueles grabar tus conversaciones deberás tener en cuenta que las apps que instales tendrán que venir desde un repositorio de apps.