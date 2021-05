Apps para encontrar recetas veganas desde tu móvil

Muchos pensarán que ser vegano es una moda, pero en realidad se trata de un estilo de vida basado en el respeto por los animales. Por este motivo quienes lo siguen no consumen ningún alimento de origen animal. A diferencia de los vegetarianos no sólo no consumen su carne, sino tampoco alimentos elaborados con materia animal como quesos, mantequillas, miel o huevos.

Cocina Vegana

Si buscas ideas para preparar nuevos platos veganos, puedes encontrarlos con la ayuda del móvil. En las tiendas de aplicaciones podemos encontrar una gran variedad de aplicaciones que nos ayudarán a preparar sabrosas recetas. A continuación, te presentamos una selección de estas:

Las mejores recetas de la cocina vegana | Google Play

Vegmenu

En esta app encontrarás deliciosas recetas de la cocina italiana para cocinar en versión vegana o vegetariana. Cientos de recetas de aperitivos, primeros y segundos platos ensaladas, guarniciones y postres o Elaborar menús para ocasiones especiales como Halloween, cumpleaños, año nuevo, Semana Santa o carnaval entre otras muchas. Se trata de una completa aplicación en la que no solo encontramos recetas, sino que también nos ayuda a calcular las cantidades, los tiempos de elaboración o a elegir las frutas y verduras de cada temporada. Disponible de forma gratuita para Android.

Vegan Recipe

Esta aplicación disponible para los iPhone nos ofrece la posibilidad de acceder a deliciosas recetas dietéticas veganas. Aparte de todas las recetas que están disponibles, también nos permite crear listas de la compra con los ingredientes necesarios para elaborar las recetas. Una vez descargada la aplicación no requiere conexión a Internet por lo que tendremos acceso siempre a nuestras recetas preferidas. Disponible para la descarga desde App Store de forma gratuita, permite acceder a funciones premium por medio de suscripciones semanales.

Apps de recetas veganas | Google Play

21-Day Vegan Kickstart

Se trata de una aplicación de recetas creada por expertos en nutrición en la que encontrarás saludables y deliciosas totalmente veganas. Nos permite crear listas de la compra y con nuestras recetas favoritas. Podrás preparar las recetas paso a paso con la ayuda de sus instrucciones. Una gran variedad de recetas del todo el mundo. Además, puedes acceder a consejos de nutrición, vídeos y demostraciones de cocina. Está disponible para iOs y Android.

Allrecipes Dinner Spinner

Una aplicación con recetas de todo tipo, altamente recomendable para aquellas personas que están en transición entre una dieta basada en la carne a una dieta totalmente vegana. Podemos realizar búsqueda de recetas basadas en alimentos. Guarda, organiza y comparte tus recetas favoritas. Crea listas de la compra, encuentra los ingredientes de las recetas en las tiendas cercanos o recibe sugerencias de recetas cuando entres en una tienda. Allrecipes Dinner Spinner cuenta con una comunidad con más de treinta millones de usuarios con los que compartir recetas, trucos e impresiones. También incluye vídeos de cocina paso a paso. La aplicación está disponible tanto para teléfono Android como para teléfonos iPhone.

Una selección de aplicaciones en las que encontrarás no solo las mejores recetas de la cocina vegana. Además, incluyen multitud de herramientas y funciones que nos ayudas a la hora de realizar las mejores recetas.