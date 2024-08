La app de El Tiempo de Google cambia su diseño por completo, y ya puedes probarlo

Desde luego es una de las informaciones que más consultamos en nuestros móviles a lo largo del día, la de El Tiempo. Y tenemos decenas de opciones a nuestro alcance, no solo en forma de app, sino también de herramientas nativas integradas en los sistemas operativos. Y Google precisamente ofrece la que es sin duda una de las apps de Tiempo más usadas en Android, aunque no es la que encontramos por defecto en muchos de estos dispositivos. Ahora esta app de Google se actualiza para ofrecernos un diseño completamente renovado.

Ahora adopta el lenguaje Material You

Como sabéis, Material You es el lenguaje de diseño adoptado desde hace unos años por Google, y que se caracteriza por colores pastel y cajas de esquinas redondeadas o de diferentes acabados, así como de una fuente de texto muy particular. En este caso todo eso llega a la nueva app de El Tiempo, que, si bien no está disponible aún para todos, sí que es sencillo poder disfrutar de ella en nuestro smartphone.

La nueva app de El Tiempo | Tecnoxplora

La app ahora cuenta con un aspecto muy diferente del que nos tenía acostumbrado, y no tiene nada que ver con el que vemos por ejemplo en la versión web. Empezando por el color de fondo, en este caso un degradado que va mutando en base a la hora del día y la meteorología que hace. Pero lo más llamativo lo encontramos sobre todo en la parte inferior, donde vemos algo similar a diferentes widgets, con información contextual verdaderamente útil.

Tenemos widgets para el viento, el amanecer y el ocaso, el índice de rayos ultra violeta, la visibilidad, la humedad o la presión atmosférica. Cada uno de estos widgets tiene un diseño diferente, y de alguna manera representan todo lo que es capaz de ofrecernos a nivel visual el lenguaje Material You. Además, podemos mover libremente estos widgets para ordenarlos a nuestro gusto, mostrando en primer lugar aquella información que creemos es más útil para nosotros en cada momento.

Dentro de la nueva app podemos añadir diferentes ubicaciones, y entrar a ellas desde la pantalla de inicio. Como decimos, todo esto llega con la nueva versión beta de la aplicación, que si la buscas en la Play Store no la vas a encontrar. Pero es sencillo descargarla, ya que la tenemos disponible en APKMirror, el repositorio de apps Android más popular. Y es que solo hay que descargarla y ejecutar el instalador para poder disfrutar al instante de ella y de su diseño totalmente renovado. Eso sí, entendemos que es algo de la beta, pero de momento esta versión no cuenta con widget alguno, y no nos referimos a los integrados en la app, sino aquellos que podemos llevar a la pantalla de inicio de teléfono.

Pero lo más normal es que esto sea algo transitorio, y que cuando la aplicación llegue a todos en su versión definitiva cuente con unos widgets que seguro son similares a los que encontramos ahora en la propia app. Una app que podéis descargar desde este enlace.