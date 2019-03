Una app para que no te pillen: esconde los WhatsApp de tus ligues en avisos del 'Candy Crush'

Seguro que ya te has topado alguna que otra vez con el problema: que tus seres queridos tengan acceso a tu teléfono puede conllevar algún disgusto cuando tienes algo que preferirías ocultar o, al menos, de lo que no te sientes orgulloso.

Quizá de cuando en cuando charlas por WhatsApp con tu anterior pareja y prefieres que la actual, que tiene la feísima manía de cotillear tu móvil, no se entere. Tal vez dedicas parte de tus ratos muertos a hacer 'swipe' en Tinder y no te gustaría que tu madre (o un colega) se enteren de las trolas que has colado en tu perfil de ensueño. Hay mil razones para mantener a tus círculos más íntimos al margen de la actividad de tu smartphone.

Si hay una aplicación idónea para apaciguar tus miedos –al menos en Android– es sin duda AllStealth. Este sencillo software, desarrollado por el italiano Angelo Gallarello, permite ocultar o disfrazar las notificaciones peliagudas que aparecen en el momento menos indicado y permanecen visibles incluso con la pantalla bloqueada.

Puedes usarla, por ejemplo, para que dejen de aparecer avisos cuando surge un 'match' en la citada aplicación de ligoteo, aunque esto también puedes hacerlo desde las opciones del sistema operativo -o de la propia Tinder- sin necesidad de abonar los 1,82 euros que cuesta AllStealth.

Lo que de verdad la hace interesante es la opción de camuflar las notificaciones indiscretas bajo la apariencia de otras anodinas. Así, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp se harán pasar por lo que tú decidas, desde un indicador que avisa de que se ha activado el bluetooth hasta el típico recordatorio insulso de que tienes vidas suficientes para seguir jugando al 'Candy Crush'.

Sólo tienes que elegir el icono que aparecerá en la notificación falsa y la descripción que debe acompañarlo. Así de sencillo.

AllStealth es la versión mejorada de otra aplicación de Gallarello, que sólo tiene 22 años y aún está en la universidad estudiando informática, está detrás de este programa. Su predecesora se llama StealthApp y solo sirve para el chat por excelencia, aunque puede ser la opción más adecuada (porque es gratis) si los únicos mensajes delatores que recibes proceden de WhatsApp.

En este caso, la herramienta permite saber cuándo han leído tus mensajes, algo que no podrías hacer si decidieras borrar tu rastro de otra forma, mientras sigues consultando los que tú recibes sin tener que entrar en la aplicación y, por lo tanto, sin que se marque el temido doble 'check' azul.

Por si fuera poco, la app de Gallarello no sólo permite observar lo que sucede en WhatsApp desde la sombra, sino que lo hace sin fisgar demasiado en tu teléfono: no solicita permisos sospechosos, como acceder a tu lista de contactos o recopilar información de tus llamadas.

Solo accede a tus notificaciones, que es lo que se encarga de manipular para que estés seguro de que nadie posa sus ojos indiscretos sobre tus asuntos privados. Ahora puedes dejar el móvil sobre la mesa con tranquilidad cuando te vayas a la ducha. AllStealth y StealthApp se encargan de poner a buen recaudo tus mensajes.