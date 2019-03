Una app te permite calificar a tus compañeros de trabajo

De primeras suena fatal eso de responder preguntas sobre quién se escaquea más en el curro o quién embelesa más al jefe con piropos de rapsoda ¡Como si no fuera suficientemente estresante aguantar ocho horas con mucha gente cuya compañía no se la deseas ni a tu peor enemigo!

Pero si matizamos que Knozen (gratis para iOS) incorpora valoraciones anónimas y que las preguntas no tienen mala baba, a lo mejor cambia nuestra opinión primeriza sobre la app. El objetivo de los desarrolladores no es que llegues a las manos con tus 'compis': las manos solamente se usan aquí para opinar sobre ellos en tu iPhone.

A estas características le sumamos la conclusión de un estudio reciente sobre ambientes laborales. Éste asegura que tenemos menos idea de lo que creemos acerca de la impresión que damos a nuestros compañeros de oficina.

¿A que ahora parece un poco más útil la idea de esta aplicación? Probablemente no vas a descubrir que el chico con sonrisa que a veces lleva una caja de donuts es realmente un asesino en serie a lo Dexter, pero a lo mejor te puede servir para que tú o la gente de recursos humanos se orienten mejor a la hora de montar un equipo que trabaje cómodamente.

Knozen te muestra la imagen de dos compañeros de trabajo y te pide que escojas cuál es el que tiene la mentalidad más analítica, el que te inspira más confianza o el que te puede dejar tirado en una reunión. Lo sentimos, no te da la opción de 'Hot or Not', si lo que quieres es pillar cacho pásate por aquí.

Para poder enfrentar a dos debe haber un mínimo de siete personas de la misma empresa, las cuales serán notificadas cuando alguien emita una opinión sobre ellas. Cuanto más grande sea el grupo mucho mejor, no se vaya a formar el típico corrillo de porteras en la zona de fumadores para indagar quién ha valorado mal a quién.

Las preguntas no son directas y son bastante sutiles y positivas. Mientras se responden se elaboran un gráfico con las virtudes, defectos y motivaciones de cada dupla valorada.

Knozen está disponible, de momento, en Estados Unidos y se espera que lancen su versión para Android a finales de año.

¿Crees que en España tendría buena aceptación o que se utilizaría con saña contra los otros empleados? ¿Crees que servirá como herramienta para contratar más que un buen curriculum o un perfil en LinkedIn?