¿Una app de tu móvil Android no funciona bien tras actualizarla? Así puedes solucionarlo

Constantemente estamos actualizando apps en nuestros móviles, ya sea de manera automática o manual, y lo normal es que no notemos mucho la diferencia, más allá de las habituales novedades que introducen con cada nueva actualización o mejoras que aumentan el rendimiento. El problema es cuando tras una actualización notamos que algo no funciona correctamente. Pues bien, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar que tengamos que aguantar una app que no funciona bien porque su última actualización ha “roto” algo, y no se trata solo de desinstalar la app, sino que hay apps que nos permiten volver atrás.

Desinstala las actualizaciones

Normalmente hay determinadas apps que están instaladas por defecto en nuestros móviles, ya que vienen de fábrica y no se pueden desinstalar. Pero sí que nos ofrecen una opción interesante cuando dejan de funcionar bien, como es la de desinstalar sus actualizaciones. Esto nos llevaría de nuevo a la versión original de la app que venía con el teléfono. Por tanto al volver a esa versión primigenia puede que perdamos funciones, pero podemos evitar que no funcione correctamente. Para ello lo que debemos hacer es lo siguiente:

Pulsa prolongadamente sobre el icono de la app

Selecciona el icono de “información” identificado con una i latina

Ahora pulsa sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha

Pulsa sobre “desinstalar actualizaciones”

Desinstalarlos las actualizaciones | Tecnoxplora

Ahora la app habrá vuelto a su versión original, y por tanto todos los cambios impuestos por su última versión ya no tendrán efecto. Por lo que si había algún problema relacionado con esta versión este dejará de afectarnos de inmediato. Aunque lógicamente tendremos una versión más antigua de la app.

Otra alternativa para volver atrás

Si no es una app de sistema o preinstalada tendremos que desinstalar la aplicación, y acceder a una versión anterior desde un repositorio de apps, como puede ser APKMirror. Dentro de estas webs podemos acceder a una versión anterior a la que teníamos instalada anteriormente. Para comprobar la versión de la app podemos acceder de la misma manera, entrando en la información de la aplicación y deslizando la pantalla hasta ver la última opción, donde se puede ver la versión.

Por tanto dependiendo del tipo de aplicación que se trate se podrá utilizar un método u otro, pero será sencillo volver atrás para probar si alguna de las últimas novedades tenía algo que ver en su mal funcionamiento. Algunas veces en lugar de mejorar las cosas, sencillamente se rompen. Afortunadamente tenemos la posibilidad de revertir los cambios de esta manera en nuestro móvil Android. No es raro que esto ocurra, por lo que es una herramienta más para poder resolver algunos problemas que pueden surgir con un mal funcionamiento de una app. Aun así siempre existen más alternativas, como borrar la cache o datos de la app para intentar que todo vuelva a la normalidad. De una manera u otra siempre encontraremos la alternativa.