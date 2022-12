La app más sencilla para organizar el amigo invisible este año

¿Te gusta celebrar con tus amigos y familiares el amigo invisible? No hay nada que guste más en fechas navideñas que el amigo invisible, sobre todo en ámbitos familiares, en el trabajo o con el grupo de amigos. Seguro que cuando has intentado hacer el sorteo aleatorio para determinar quién debe regalar a quién, a alguien le ha tocado su propio nombre y lo has tenido que repetir varias veces.

No te preocupes, porque no os volverá a pasar. Existe una aplicación que permite hacer el sorteo de forma fácil, rápida y desde el móvil. A continuación, te explicamos cómo acceder a ella de la forma más eficaz posible.

Vende los regalos de reyes que no te gusten | Foto-de-Joshua-Lam-en-Unsplash

Cómo realizar un sorteo con el móvil

Hacerlo de forma digital es más cómodo, y de esta forma, evitas coincidencias inoportunas. Para ello, debes dirigirte a Apple Store o a Google Play y buscar la aplicación "Secret Santa 22". Posteriormente, pincha en "Instalar" y una vez que se instale ya podrás disfrutar de ella. Para hacer el sorteo aleatorio debes crear un grupo con el nombre que quieras, el presupuesto para el regalo y la fecha en la que se va a entregar.

Después tendrás que invitar al resto de participantes y compartir la invitación, para ello, debes copiar el enlace y compartirlo a través de WhatsApp. Otra opción es compartirlo a través del correo electrónico con cada uno de tus amigos.

Una vez que se lo envíes a tus contactos, se crea un código y un enlace que les envía la aplicación. Con este código podrán acceder al grupo y entrar en la lista de personas que participan en el amigo invisible. Cuando todos se encuentren en el grupo, debes realizar el sorteo y ya sabrás cuál es tu amigo invisible, por lo que solamente te quedará buscar un regalo que le vaya a gustar.