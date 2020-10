Android 11 está arruinando la experiencia de uso de Google Fotos, ¿sabes por qué?

Es complicado pasar de una versión del sistema operativo a otro, máxime cuando se tienen en mente objetivos realmente ambiciosos que trastocan algunos elementos fundamentales de su experiencia de uso. Y aunque lo habitual es que no se produzcan contratiempos relevantes, hay ocasiones en las que los errores afectan a la forma en la que usamos algunas de nuestras apps preferidas. Como es el caso de Google Fotos dentro de Android 11.

Resulta que, tal y como están reportando muchos usuarios en redes sociales y foros de internet, la experiencia de uso de la que es la aplicación de almacenamiento fotográfico más utilizada del mundo se ha deteriorado considerablemente desde la llegada de Android 11, sobre todo a la hora de utilizarla en aquellos dispositivos que no fabrica Google.

Y es que es bastante habitual tener la app en el móvil para subir automáticamente las fotos y vídeos que capturamos a diario y, también, usar Google Fotos en el ordenador a través de Chrome, o en un tablet. Esa versatilidad nos permite hacer cambios en la fototeca más reposados gracias a la pantalla más grande de la tableta, o añadir nuevos contenidos que recibimos por email a través del navegador, simplemente, arrastrando y soltando dentro de la ventana.

Hasta ahora todas esas operaciones no interferían entre sí y lo que modificamos en un sitio se sincroniza y aparece del mismo modo en los demás, por lo que no había problema alguno. Pero por culpa de Android 11, todo eso se ha ido al traste para los que tienen ese SO ya instalado en su smartphone. Y la culpa la tiene una novedad llamada Scope Storage.

¿Qué está ocurriendo en los smartphones con Android 11?

Básicamente, la más reciente versión del sistema operativo móvil de Google ha decidido crear una nueva estructura de permisos de acceso a nuestro almacenamiento que decide a qué pueden acceder las distintas aplicaciones de terceros, de tal forma que no puedan consultar libremente todo lo que llevamos guardado en el dispositivo. Es una manera de intentar cerrar el paso a esas apps que husmean más de la cuenta en nuestro móvil.

El problema es que al hacer cambios en nuestra fototeca con un iPad (por ejemplo) o en el ordenador, cuando Google Fotos se abre en nuestro móvil con Android 11, todo eso nuevo que tiene que sincronizar no se hace una forma transparente y sin molestar al usuario, sino que comienzan a aparecer toda una serie de ventanas en las que nos pregunta qué debe hacer, ya que está obligado a solicitarnos permisos para tareas que hasta ahora podríamos considerar como habituales.

Todas las novedades del Android 11 | Google

Google Fotos, al encontrar cambios en fotos o vídeos que hemos añadido o eliminado, quiere que le demos el permiso de hacerlo, por lo que tendréis toda una batería de alertas que intentan ejecutar el trabajo en base a las nuevas normas impuestas por Google, y que se aplican cada vez que una aplicación pretende eliminar, añadir o mover un archivo almacenado en nuestro dispositivo. Claro, como podéis imaginar, un borrado de varias decenas de fotos de una tacada puede dar lugar a una terrible caravana de avisos a cuál más tedioso.

Pensaréis, ¿y por qué Google no ofrece permisos completos a su aplicación? Bueno, sí lo hace, pero solo en los dispositivos Pixel en los que Google Fotos es, de hecho, la app de Galería por defecto. El problema viene en aquellos modelos de marcas que ofrecen todos esos privilegios a su propia aplicación, por lo que Google Fotos queda fuera y es tratada como cualquier otra de terceros, por lo que necesita estar pidiendo permisos para cualquier operación que suponga gestionar archivos.

Por desgracia a esta hora no existe una solución que nos permita cambiar este funcionamiento, aunque se lograría eliminarlo por completo si Android nos ofreciera, en cualquier móvil del fabricante que fuera, la posibilidad de marcar como Galería predeterminada a Google Fotos. En ese caso, dejaría de darnos la lata con tanta pregunta.