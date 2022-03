Android 13 estrenará una función muy útil para la linterna de tu teléfono

No cabe duda de que la linterna es una de las funcionalidades más útiles de nuestros teléfonos. Lo ha sido desde siempre, aprovechándose de la potente luz que tienen los flashes de nuestros móviles. De hecho, la mayoría ya usamos más el flash como linterna que para su cometido original, porque con los modos noche, ya prácticamente no hacen falta en la mayoría de ocasiones. Ahora sabemos que Android 13 le va a dar un toque más personal a la linterna, con nuevas funciones que harán de ella algo mucho más funcional en diferentes situaciones.

Intensidad regulable

No hay nada oficial, pero es una posibilidad real, ya que la Android 13 Developer Preview, la versión previa del sistema operativo de Google, estaría probando ya una nueva opción para la linterna de nuestro teléfono. Y es que parece que va a ser posible seleccionar la intensidad con la que luce esta, con la que el flash emite luz para crear ese efecto de linterna. De esta forma será posible controlar el brillo de la linterna una vez que este se encuentra encendida en el terminal. No es la primera vez que vemos esta funcionalidad en un teléfono móvil, de hecho, Apple o Samsung cuentan con ella desde hace años.

El truco para regular la intensidad en la linterna de tu Samsung, y otras apps | Tecnoexplora

Pero ahora existe la posibilidad de hacerlo fuera de estos móviles, de sus capas de personalización. Porque de implementarlo Google en Android 13, será más sencillo hacerlo en cualquier teléfono, independientemente del fabricante que se trate. Lo que se ha detectado en la nueva versión previa de Android es que hay dos nuevas API disponibles, estas son las de TorchStrengthLevel y turnOnTorchWithStrengthLevel, que básicamente ofrecen un nivel de intensidad diferente cuando encendemos la linterna, ofreciendo probablemente distintos niveles seleccionables desde algún selector similar al del volumen.

De todas formas, aunque llegue a la versión estable de Android 13, parece que no será una función disponible en todos los móviles. Ya que es posible que sean necesarios algunos requisitos de software y hardware necesarios para que sea posible utilizar la linterna de forma gradual. Y es que el uso de la linterna se ha convertido en algo habitual para la mayoría de nosotros. La potencia de los flashes LED es quizás incluso más potente que la de muchas linternas, y eso a veces es un inconveniente. Porque no siempre queremos tener el brillo a tope, ya que en algunos entornos es algo que puede molestar a algunas personas a nuestro alrededor, deslumbrándolas y no mejora especialmente la visibilidad para lo que necesitamos.

Android 13 este año podría llegar antes de lo esperado, durante el mes de agosto, ya que Google se ha encargado de reducir el número de versiones previas que se van a publicar del sistema operativo. No obstante, será en el Google I/O del mes de mayo cuando se presenten las novedades del sistema oficialmente, y cuando se libere la beta de una forma más extensa, afectando a más usuarios. Hasta entonces esta funcionalidad solo será una futurible, ya que no hay confirmación alguna de que vaya a estar en la versión final.