El SPAM es uno de esos problemas que padecen a diario quienes parte de su vida se encuentra en el mundo digital. El correo electrónico, aunque ha perdido parte de su trascendencia original con el paso de los años, sí que es una fuente de potenciales amenazas a las que siguen aferrándose los hackers, bien para conseguir dinero y estafarnos, bien para conseguir datos personales con los que suplantarnos, o bien para vendernos productos de esos que suelen estar controlados (y prohibidos) por las autoridades.

Sea como fuere, el SPAM es una molestia y un problema de seguridad al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de alojamiento de correo electrónico y que nos obligan a tener que contratar antivirus y otras herramientas que lo combaten. Ahora bien, en el caso de Gmail, los usuarios no tienen de qué preocuparse porque los de Mountain View brindan uno de los mejores filtros de cuantos pueden encontrarse en la red.

El problema acaba de surgir porque, algunos usuarios, están reportando que sus bandejas de Gmail están apareciendo con mensajes de SPAM que deberían haber sido filtrados por la herramienta que habitualmente utilizan los norteamericanos y que, a esta hora, no parece ser tan efectiva como lo ha sido en el pasado. ¿Qué está ocurriendo?

Gmail, ¡tenemos un problema!

Ha sido a través de Twitter y Reddit que muchos usuarios han empezado a publicar mensajes en los avisan de que parece que ese filtro antiSPAM de Gmail se ha puesto en huelga, o ha decidido dejar de hacer su trabajo como debería ya que las bandejas de entrada de sus cuentas han comenzado a llenarse de mensajes que en otras circunstancias no nos habrían molestado, ya que hubieran sido movido automáticamente hasta la carpeta de "mensajes no deseados".

Bonjour Gmail ;) Oui, j'ai signalé 3 spams ce matin, des emails vraiment très typés, que je ne recois d'habitude jamais (vente de canabis, etc.) Une petite recherche sur Twitter m'indique que je ne serais pas le seul — Aymeric Defossez (@ADefossez) July 1, 2020

Además, los afectados no han sido del otro lado del Atlántico, sino muchos usuarios que afirman vivir en Europa por lo que parece confirmarse que, al menos durante unas horas, el problema ha golpeado en territorios como el nuestro. Aunque la cantidad de mensajes en redes sociales han ido disminuyendo paulatinamente, lo cierto es que muchos describen en sus errores problemas similares, mientras que en otros casos afirman que lo peor ya ha pasado y que ese filtro antiSPAM de Gmail ya ha vuelto a funcionar.

Lo cierto es que todo parece indicar que Google ha publicado recientemente una actualización en la plataforma y este error podría venir de ahí, por la interrupción del servicio para las tareas de mantenimiento en su G Suite, lo que habría provocado que durante un breve intervalo de tiempo se produjeran esos errores a la hora de catalogar los mensajes como "no deseados" dentro de la bandeja de entrada.

De todas formas, a pesar de lo aparatoso del error, muchos usuarios no han reportado problemas parecidos por lo que es muy posible que no se haya tratado de un error general sino, más bien, de incidencias puntuales que no han alcanzado a la totalidad de quienes son clientes de la famosa G Suite de Google. De todas formas, si en las próximas horas verificas un incremento del SPAM en tu bandeja de entrada de Gmail, no caigas en la trampa de alguno de esos mensajes, muévelos a la papelera y espera a que el servicio vuelva por sí solo a la normalidad.