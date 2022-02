Así te puede avisar Alexa si te has dejado un grifo abierto

De los accidentes domésticos uno de los que suele causar más daños junto con el fuego es agua, dejarse un grifo abierto o que se rompa una de las cañerías de nuestra casa, pueden ser de las peores cosas que nos pueden pasar. Sobre todo, no si nos encontramos en casa y pasan horas en las que no deja de salir agua. Con la nueva función de Alexa, no podremos evitar que esto suceda, pero sí que nos avise cuando comiencen a salir los primeros litros de agua, te contamos cómo.

Cómo hacer que Alexa nos avise si está corriendo del agua durante mucho tiempo

Una de las funciones que recientemente ha añadido Alexa son los activadores a partir de determinados sonidos. Los primeros sonidos que aprendió a reconocer fueron los ronquidos, la tos, los ladridos y el llanto de un bebe. De ese modo cada vez que el altavoz inteligente de Amazon escuchaba un determinado sonido, se activa el altavoz con la acción que hayamos programado. Los dos nuevos activadores que se han incorporado a la lisa son los pitidos de los electrodomésticos y los sonidos de agua, que es lo que hoy nos ocupa.

Para que Alexa nos avise si hay algún problema con el agua en nuestra casa, podemos programar una rutina. Con las rutinas podemos hacer casi de todo, ya hemos hablado en algunas ocasiones de las ventajas de su uso y cómo podemos automatizar tareas ahorrando tiempo en nuestra vida diaria, pero también podemos saber en todo momento lo que pasa en nuestras casas. Y sobre todo son muy útiles para avisarnos de este tipo de imprevistos en los que el tiempo de reacción es crucial para evitar males mayores.

Programando la rutina | TEcnoXplora

Como siempre, iniciaremos la programación de la rutina abriendo la app de Alexa y desplegar el menú con las opciones, pulsando en la esquina inferior derecha de la pantalla en el menú hamburguesa.

Una vez accedemos menú selecciona la opción rutinas, para acceder al asistente de configuración.

Pulsa en el signo más en la esquina superior derecha de la pantalla para crear una nueva rutina.

El primer paso, es asignarle un nombre, si vamos acumulando rutinas es conveniente ponerle un nombre que tenga relación con esta para identificarla rápidamente.

A continuación, seleccionaremos el activador pulsando sobre “ cuando ”. Aquí nos encontramos con varios tipos de activación en esta ocasión seleccionamos “detección de sonidos”

Y por último, seleccionaremos " sonidos de agua" , una vez hecho esto, nos queda elegir el altavoz encargado de estar pendiente y reaccionar en caso de tener problemas relacionados con agua.

El siguiente paso es añadir la acción que se llevará a cabo si se detecta durante determinado tiempo sonido de agua. Podemos añadir varias acciones de forma secuencial llegado el momento.

Para recibir notificaciones en el móvil cuando nos encontramos fuera de casa, seleccionaremos " mensajes "

” Para recibir notificaciones de en la app de Alexa, seleccionaremos la opción “notificación”.

De esta manera cuando se active la rutina recibiremos una notificación en el móvil allí donde nos encontremos. Además, podemos incluir otro tipo de acciones que se ejecuten en cadena. Una vez hemos terminado se programar la rutina la guardaremos y a esperar que nunca tengamos que hacer uso de ella.