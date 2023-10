El ajuste de iPhone que está estropeando tus fotos

¿Alguna vez te has hecho una foto con tu dispositivo móvil y has perdido calidad en la imagen? No te preocupes, porque es algo común que a todos nos pasa. Por ello, queremos contarte la forma más sencilla y práctica de solucionarlo. Y, es que, resulta que la fama del iPhone se debe principalmente a su cámara, sin embargo, a veces no solemos sacarle todo el partido y nuestras fotos salen sin la máxima calidad, pero ¿por qué?

Se debe principalmente a un ajuste que modifica la resolución de la imagen y esto hace que empeore la nitidez, por lo que a continuación, te explicamos cómo cambiar esta configuración para que tus próximas fotos tengan la máxima calidad posible.

Para ello, entra en la Configuración de tu dispositivo y haz click en los ajustes de la Cámara. Posteriormente, busca la opción Priorizar la velocidad de calidad al hacer fotos y actívala.

Esta opción permite que, al pulsar, el obturador de la cámara saque más fotos en menos tiempo, sin embargo, hace que las imágenes pierdan calidad. Esto no es lo mismo que la ráfaga, que sí que permite sacar muchas fotos manteniendo pulsado el obturador. Aunque se trata de una opción que viene marcada por defecto, a veces, no está activada, por lo que una vez seleccionada seguramente notes cambios y veas que todas las fotos ya no salen tan movidas como antes.

Una herramienta que es importante saber cuándo activarla porque a veces puede ser útil y otras veces no tanto. En caso de realizar fotografías en movimiento, por ejemplo, de un deporte o coches o bicicletas, esta opción será útil y ayudará a que las fotos capten el momento inmediatamente.