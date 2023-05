Ahorra datos en Gmail con estos sencillos ajustes

Cuando hacemos una cuenta de correo en Gmail, pensamos que tardaremos mucho tiempo en llenar el espacio de almacenamiento. Pero con el paso del tiempo vamos acumulando mails que poco a poco van llenando ese espacio disponible. Hasta que llega un momento que no nos queda otra que hacer limpieza y eliminar todo aquello que no sirve y que está ocupando un espacio innecesario. Si no quieres pasarte horas vaciando la bandeja de entrada, puedes usar estos ajustes que te ayudan a gestionar el gasto.

Cambia los ajustes de Gmail y ahorra espacio

El correo electrónico se ha convertido por derecho propio en uno de los sistemas de comunicación más utilizados. Gracias a esto recibimos la información al instante en donde nos encontremos. Ya sea a nivel personal o profesional este ha cobrado mucha importancia y su uso no se limita a enviar o recibir correos. Los usamos como credenciales en forma de usuario para muchos servicios o como método de verificación en dos pasos, al llegarnos los códigos de un solo uso para acceder a una app o servicio.

Ajustes de Gmail | TecnoXplora

El caso es, que, a lo largo de los años, vamos acumulando casi sin darnos cuenta miles de mail que, aunque no tienen mucha importancia ya que la mayoría de ellos no tienen un peso excesivo, es la acumulación de estos los que saturan la capacidad de almacenaje. Pero no solo esto afecta al almacenamiento, sino que también lo hace directamente en el uso de datos móviles consumiendo a lo largo de los días una gran cantidad de datos. Para reducir el consumo de datos móviles que usamos tanto al sincronizar como en la descarga de imágenes estos ajustes reducirán el impacto.