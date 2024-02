Ahora el Replay de Apple Music también es mensual

Si hay algo que da valor a un servicio de música en streaming, es el partido que saca de nuestros hábitos de uso. Si esto se hace bien, es de esperar que conozcamos nueva música que nos encanta, y que no dejemos atrás esas canciones que nos entusiasmaron en el pasado. Por eso acciones como el Spotify Wrapped o el Replay de Apple Music son características geniales para disfrutar aún más de nuestra música favorita. Ahora hemos conocido que la plataforma de Apple está llevando su popular Replay también a los contenidos mensuales.

Lo mejor del mes

A finales del pasado año os contábamos que Apple había lanzado una nueva versión de su Replay, donde podíamos consultar toda nuestra actividad musical, conociendo las canciones que más habíamos escuchado, nuestros artistas favoritos, y también acceder a muchos datos estadísticos que en diferentes casos nos sirven para conocernos un poco más musicalmente, y qu sobre todo son perfectos para compartir con amigos o familiares.

Ahora Apple también está llevando esta experiencia a una nueva modalidad, que permitirá acceder a un Replay mensual. Este reproducirá los mismos principios del anual, pero obviamente limitándose a una ventana de tiempo mucho más corta, de un mes de duración. Par ello habrá que acercarse también a la web de Replay, donde automáticamente, si estamos identificados en nuestra cuenta de Apple, vamos a empezar a conocer detalles específicos de nuestra actividad en la aplicación.

Esto también nos dará como resultado una playlist donde encontraremos lo más escuchado de cada mes, por si queremos revistarlo de vez en cuando. Esto es algo que nos parece genial y que delimita mucho mejor nuestros gustos musicales en el tiempo. No es algo nuevo, porque hace ya varios años que esto nos lo ofrecen plataformas como TIDAL, con listas mensuales tanto de música como incluso de vídeos musicales.

Este Replay está accesible tanto desde esa web de la plataforma, como desde la misma app de Apple Music en nuestro smartphone. Así que a partir de ahora no nos tocará esperar al final del año para tener un acceso más pormenorizado a nuestros gustos musicales y nuestros hábitos de uso. Además, dentro de esta sección podremos ir consultando cada uno de los meses, y así ver más rápidamente cuáles han sido nuestros temas favoritos de cada uno de ellos.

Como es habitual, cada uno de estos meses tendrá una playlist Replay, que podremos guardar con el resto, para así poder disfrutar de nuestra música favorita y no olvidarnos de todo aquello que nos ha gustado. Porque con tantos contenidos a nuestro alcance, a veces da la sensación que pasados unos meses no nos acordamos de todos esos temas que nos han cautivado, si no lo añadimos en su momento a una playlist. Algo que ahora hace por nosotros automáticamente Apple, y desde luego es de agradecer. La función ya debería estar disponible en ambas versiones de la plataforma de música, así que toca disfrutar de todos esos temazos que hemos disfrutado en cada una de las épocas del año.