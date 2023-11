Adobe Photoshop y Premiere se actualizan con un montón de nuevas funciones de IA

La inteligencia artificial está llegando también al campo profesional. Podemos acceder a ella no solo a través de internet, sino que programas profesionales como Premier, Photoshop o Illustrator ya las integran entre sus funcionalidades. A continuación, todas las novedades que incluyen en este campo.

La inteligencia artificial aplicada a la edición de imagen y vídeo

El futuro ha llegado a los programas de edición de Adobe. Aunque con ellos podemos realizar retoques que se realizan por arte de magia, lo cierto es que llegan a su trabajo. Aunque ahora es mucho más fácil con la implementación de la tecnología de la inteligencia artificial. Lo que antes nos llevaba un tiempo ahora lo podemos hacer en un par de clic.

Nuevas herramientas de Photoshop | TecnoXplora

Premier ha sido sin duda una de las más beneficiadas junto a Photoshop por la inclusión de la IA entre sus funciones. Algunas de sus herramientas como las de tono y saturación son ahora capaces de realizar ajustes en la imagen de forma automáticas con los mejores resultados. En el campo del audio, vemos como aumentan las posibilidades con la posibilidad de añadir nuevos efectos. E incluso de forma automática es capaz de destacar los mejores momentos de un vídeo con la función highlights automáticos.

En el caso del Photoshop, las novedades son muy aplaudidas por los profesionales, ya que el ahorro de tiempo es considerable y los resultados en algunos casos son espectaculares. Las fotos en baja definición ya no serán un problema, hasta ahora si no tenían suficiente resolución al cambiar su tamaño al abrirlas o resaltarlas posteriormente veíamos cómo perdían nitidez e incluso llegaban a pixelarse. Algo que no sucederá a partir de ahora ya que, gracias a la IA, que interpola píxeles en función de sus algoritmos y consigue mejorar la resolución de las mismas.

Otra de las herramientas que se ha beneficiado de estos avances son los ajustes de tono y saturación, con el uso de tono y colores automáticos no será necesario tocar los valores de la imagen para conseguir un ajuste preciso. Ya lo hace el algoritmo por nosotros. Una de las novedades más aplaudidas es la posibilidad de cambiar el fondo de una imagen en cuestión de segundos. Simplemente con una descripción precisa de cómo queremos que sea el resultado. Podemos hacer todas las pruebas que queramos hasta dar con el resultado que por fin nos satisfaga. Estas se almacenan en diferentes capas para que podemos usarlas cuando creamos preciso.

Illustrator también ha sido agraciada con nuevas funciones entre las que cabe destacar la posibilidad de crear vectores y patrones a partir de nuestras peticiones. De modo que con una buena descripción de nuestras necesidades es capaz de crear vectores que se ajusten a la perfección. Pero sobre todo una característica que cabe destacar es la posibilidad de edición de los mismos.

Aunque esto no supone que estas aplicaciones vayan a sustituir a estos profesionales, sino que les ofrece una selección de potentes herramientas con las mejorar su rendimiento y les hace la vida un poco más fácil.