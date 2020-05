Fue a principios de abril, cuando la expansión del coronavirus comenzó a golpear duro a los EE.UU., el momento en el que Apple y Google firmaron una alianza tecnológica que recordaremos todos, por ser la primera vez en la que ambas compañías trabajaron de la mano para permitir que, tanto iOS como Android, funcionaran como uno solo sistema operativo en la lucha contra el virus, desarrollando herramientas para facilitar el control de las personas contagiadas.

Esas APIs, que ya están llegando a la mayoría de teléfonos (al menos los iPhone ya lo tienen gracias a iOS 13.5), será capaz de marcar el recorrido que hemos llevado a cabo cada día y reportarnos el momento en el que podríamos haber tenido contacto con una persona contagiada. Lo que nos debería obligar a recluirnos y mantener una prudente cuarentena de quince días.

Ahora bien, aunque Apple y Google desarrollen esas herramientas, son los países y sus diferentes gobiernos los que deben desarrollar la app que sea capaz de realizar todo ese proceso de seguimiento, para contener la pandemia y detectar de una forma temprana potenciales focos de expansión. Y desde hace unas pocas horas ya tenemos al país que ha ganado esta particular carrera contra la Covid-19: Suiza. ¿Su nombre? SwissCovid.

De momento enfocada para algunos colectivos

Estas aplicaciones pueden dirigirse a una serie de colectivos concretos o a la población general y en el caso de Suiza, han optado por esta segunda posibilidad. De momento, y hasta que el sistema sea probado y verifique su efectividad, se ha pedido a todos los ciudadanos que pertenezcan a los colectivos hospitalarios, sectores de producción clave, funcionarios públicos y el ejército, que se la bajen a sus teléfonos.

As of today, employees at @EPFL, @ETH_en, @vbs_ddps and some hospitals and cantonal administrations can download the digital proximity tracing application #SwissCovid. This large-scale pilot paves the way for public availability by mid-June. https://t.co/E9hl43g8Ca #COVID19 #DP3T pic.twitter.com/Yqrags7zMg