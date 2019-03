Las 10 apps que te convertirán en toda una fashion victim

En el mundo de la moda todo es tan intenso como en el tecnológico: cuando piensas que tienes un 'must have' en tu armario que te durará mucho tiempo ya están las colecciones de la siguiente temporada y te descolocan de nuevo.

Con las siguientes 'apps' tendrás unas aliadas fieles a la hora de seguir el cambio frenético de tendencias y no dejar de ser nunca una 'it girl' o un 'it boy'. O, más allá aún: ¿te atreves a crear estilo y compartirlo con los demás?

1.- Snapette (iOS / Android). Es una guía de compras realizada con las fotografías de los usuarios, que señalan lo que más importa: dónde han comprado el modelito y cuándo les ha costado, además de una valoración personal. También pone a tu disposición todas las tiendas de moda cercanas.

2.- Chic Outlet Shopping (iOS / Android). Los que quieran moda de alto nivel y a bajo precio no pueden perderse esta aplicación, ideal para los fanáticos de 'outlets' que buscan chollos. Ya no tienes que ir lejos para comprobar si tienen ese vestido que habías fichado en temporada.

3.- Dressapp (iOS / Android). Es todo un asesor en tu bolsillo, aunque el proceso de fotografiar todo tu fondo de armario pueda ser un rollo. Pero te mostrará nuevas combinaciones y usarás menos tus conjuntos habituales. Para que no te pillen los 'paparazzis' de tus amistades repitiendo 'look'.

4.- Net-à-porter (iOS / Android). La conocida tienda 'online' tiene una aplicación para amantes de la alta costura. El lujo al alcance de tu mano, aunque no siempre de tu bolsillo, por lo que lo que te guste siempre puede pasar a engrosar tu interminable lista de deseos.

5.- Chic Moda de Chicisimo (iOS). El lema de esta red social de 'looks' es “moda real para gente real” y con la app puedes descubrir sencillamente nuevas ideas para vestir. ¡Inspírate en personas como tú!

6.- Dresscovery (iOS / Android). Se autodenominan el “shazam” de bolsos, ropa y complementos y sirve para identificar una prenda simplemente con hacerla una foto. O, al menos, para mostrarte las más parecidas, con información com

7.- Instagram (iOS / Android). Hashtags, fotografía y filtros molones. Lo tiene todo para que el negocio de la moda entrara a saco y tuviera en la red social un aliado más fiel incluso que Twitter o Pinterest. Y puedes encontrar a todas las marcas y los 'bloggers' que marcan tendencia.

8.- Trendabl (iOS / Android). Si eres un 'instagramer' no te puedes perder esta app para compartir fotos con filtros de ropa y complementos y estar al tanto de las últimas tendencias en todas las ciudades.

9.- Stylish Girl (iOS / Android). A veces las comparaciones son odiosas, pero en temas de moda se aprende más mirando que vistiendo. Esta app es como un armario virtual para almacenar todas tus prendas y también una guía visual con 'looks' de famosos y 'wishlist'. ¿Qué más se puede pedir?

10.- ShopAlike (iOS / Android / Windows Phone). Un buscador de 150 tiendas online. Cuenta con más de un millón de productos divididos en 11 categorías: Moda, zapatos, joyas y bisutería, bolsos, cosmética y hogar.