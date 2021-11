Los expertos en alimentación prevén que los insectos serán la alternativa a la proteína de la carne en España y en los países de nuestro entorno. Así que la UE se ha apresurado a regularlo en la Ley de Nuevos Alimentos. Dicha normativa está en construcción, pero es clara: de momento sólo 8 especies procedentes de 5 países (además de los de la UE) están permitidos en España para consumo humano.

Pero, ante la novedad del producto y con una normativa en desarrollo, el equipo del programa ha descubierto un mercado negro de insectos; bichos no autorizados, traídos a través de cauces ilegales de países no permitidos y de origen salvaje (recolectados de la naturaleza y no controlados en granjas, como marca la ley). Y esos insectos se están vendiendo para consumo humano en tiendas a pie de calle y comercio online. Además de que se están sirviendo en restaurantes de varios puntos del país. A continuación te mostramos los mejores momentos del programa. ¡Vota por tu favorito!

Alberto Chicote accede sin problema a insectos que España ha prohibido comercializar para consumo humano y explica en este vídeo por qué no los prueba.

Te lo vas a comer da con una tienda en Valencia que comercializa con insectos ilegales. Chicote planta cara al dueño y le explica en este vídeo que es "un delito contra la salud pública". Además, puedes ver el enfado de Chicote con un vendedor de insectos ilegales en España: "Puedes ir al trullo por esto".

Una cámara oculta de Te lo vas a comer desvela cómo meten los insectos prohibidos en España. Puedes verlo en este vídeo.

Así se defiende ante Chicote una vendedora de insectos prohibidos: "Sé que son ilegales, lo tenemos como una opción".