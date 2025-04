¿Qué vídeo quieres que sea finalista de ARUSANTOS?

Hoy votaremos la primera eliminatoria de ARUSANTOS. Estas son las opciones:

Cable: En Sao Paulo, Brasil, una mujer va en bicicleta. La chica frena porque nota algo extraño en la rueda trasera y, de repente, es empujada hacia atrás precipitadamente. Al parecer, se le había enganchado un cable telefónico que estaba en el suelo y arrastraba un vehículo.

Petardo: Un joven trata de hacer explotar un petardo en medio de un río. A la hora de alejarse resbala y cae de la pasarela de barro por la que caminaba.

Silla de ruedas: En China, un señor en silla de ruedas cruza la carretera por donde no debe. Un camión, justo cuando el hombre está delante, arranca y, en vez de atropellarlo, lo empuja varios metros. El camionero no ve al hombre porque justo está en el ángulo muerto del vehículo pero, gracias al aviso de un motorista que ve la acción, el conductor paró el camión y el hombre pudo escapar de ahí.

Perro: Esta peluquera canina realiza un perfecto karaoke con el perro al que está secando. El animal sería un perfecto candidato para participar en un karaoke y cada vez que le acerca el secador como si fuera un micrófono parece que cante.

Bocadillo: Un hombre aprovecha para comerse un bocadillo mientras está parado en su coche. Un vehículo llega por detrás, no se detiene, le golpea y hace que casi se trague todo el bocadillo de golpe.

Lesión: Un jugador de fútbol amateur se ha lesionado al hacer el saque de centro para empezar el partido. Vemos como le da un toquecito a la pelota y cae al suelo al sentir un pinchazo.

Michael Jackson: Un hombre feliz comienza a bailar como si fuese Michael Jackson en medio de la calle. Al caminar marcha atrás no se da cuenta de que llega un coche y acaba siendo arrollado.

Madre: En Instagram, una joven le pide consejo a su madre, Laurita, que responde mensajes anónimos como este: “Tengo novio pero me estoy viendo con un ex compañero de trabajo. Algún consejo?” La madre, respondetajante: “Que no seas tan puta”.

Espalda: Un hombre tiene algunas pequeñas molestias en la espalda. Un amigo suyo le lanza una enorme roca en su dorsal que le alivia y le hace cambiar de cara.

Dientes: Un mecánico trata de impresionar a unos clientes poniendo una llanta en un neumático de una vez. Pero, al poner la llanta, ésta rebota contra el neumático, y le da en la boca al hombre.

Atracción: En las imágenes podemos ver a una gran multitud de personas en lo que parece una feria o un parque de atracciones en la India. Las norias y el resto de atracciones lucen bastante rudimentarias y sin demasiados dispositivos de seguridad. A pesar de eso, los lugareños parecen no estar demasiado preocupados.

Sexo: En Guangzhou (China), unos vecinos preocupados llamaron a los bomberos tras oír a una mujer gritar repetidamente pidiendo ayuda desde el interior de su apartamento.Temiendo lo peor, los bomberos se apresuraron a acudir al lugar. Cual fue su sorpresa cuando finalmente la puerta fue abierta desde dentro y aparecieron con cara desconcertada la mujer y un hombre con el que estaba manteniendo sexo.