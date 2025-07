¿Qué vídeo quieres que se clasifique para el 'Arusummer'?

Estas son las opciones:

Cerveza. Una mujer descubre que su marido se toma una cerveza siempre que saca al perro porque el animal no quiere separarse de la puerta.- Esta mujer, gracias a su perro, descubre que su marido siempre que va de paseo con el animal se toma una cerveza en su bar favorito. Pero, ¿cómo lo ha descubierto? Porque el perro, al pasar por la puerta, intenta entrar en el establecimiento y no quiere marcharse, porque ya es su rutina de cada día. La mujer, finalmente, tiene que coger al perro en brazos para que continúe su camino.

Canto. La agente de tráfico recuerda las normas cantando.- Esta policía de tráfico de Indore, en la India, se ha ganado el cariño de los ciudadanos, a la vez que promueve la seguridad vial, cantando las normas de tráfico,como parte de una campaña de concienciación.

Perro. El perro se traga un juguete de colores y se le ilumina el trasero.- Este perro está haciendo sus necesidades en mitad de la noche. El trasero le parpadea con distintos colores porque, al parecer, se había tragado un juguete luminoso.

Escenario. ¿Romper con el papel o caer del escenario?.- Un actor en silla de ruedas saluda al público después de la obra. Como no quiere levantarse de la silla a la hora de saludar, acaba cayendo de la tarima

Dentista. El hombre que forma un corazón con el dentista por error.- Este hombre está en el dentista cuando, de repente, ve la mano del profesional sobre él. El paciente cree que la forma de la mano es perfecta para hacer un corazón junto con la suya. El dentista, después de dos intentos, le aparta la mano porque él quería simplemente coger la jeringuilla de la anestesia.

Capitán América. El Capitán América no llega a la fiesta.- Este es el momento en que el Capitán América intenta acceder a una fiesta infantil. El problema es que pisa donde no ha de pisar y acaba desapareciendo.

Hipopótamo. Un hipopótamo se tira un pedo.- En un zoo de China, este es el momento en que un enorme hipopótamo se tira un pedo. Del estruendo que provoca, todos los allí presentes retroceden ante lo que acaban de presenciar.

Mazorca. Se come la mazorca con un solo diente.- Este hombre, que tiene tan solo un diente, se come una mazorca con bastante intensidad. Debido a que su dentadura es bastante escasa, el hombre no es capaz de sacar todos los granos de maíz de ella.

Taladro. La mujer con el taladro en marcha le da un susto a su marido.- Esta graciosa mujer le quiere gastar una broma a su marido, que está haciendo una reparación subido a una escalera. La mujer pone el taladro en marcha y a la vez le toca a él el culo, pegándole un buen susto.

Vaso. A la madre no le gusta el juego del vaso.- Dos niños juegan a golpear un vaso que está boca abajo. Uno de ellos lo aparta y hace que el otro haga explotar un paquete de leche que va directo a la cara de su madre.

¡Vota por tu vídeo favorito!