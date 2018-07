La banda sonora de los asesinos en serie

Si una cosa tiene 'The Following', es el buen trato y la cura por cada plano, cada secuencia, y como no podía ser menos, cada momento musical, muy acorde con las escenas que nos plantea su director Kevin Williamson.

Primer capítulo

La propuesta de este thriller arranca con un clásico de los años cincuenta interpretado por Patsy Cline, 'Sweet Dreams'. Esta americana dedicó su corta vida, murió a los 31 años, a la canción country con reminiscencias pop y Williamson utliza uno de sus hits para el arranque del thriller policíacio del año. Y del 'Sweet Dreams' de Cline pasamos al 'Sweet Dreams' de Eurithmycs, interpretado por Maryilin Manson, y que sirve de colofón para cerrar el primer capítulo. Manson es un grupo estadounidense de metal alternativo forjado en 1989 y que siempre ha destacado por su estilo gótico y por sus controvertidas puestas en escena. Con este tema, concluye el nuevo principio entre Carrol y Hardy.

Segundo capítulo

El segundo capítulo no deja indiferente ni en la trama ni en la música. El primer beso entre Ryan y Clair suena a ritmo de 'Close to nowhere' de Band of Skulls. Una banda de rock melancólico inglés que sirve para mostrar el inicio de un romance entre el exagente y Clair, ex mujer de Carrol.

Deftones es una banda de metal alternativo de Sacramento, California formada en 1988. Con su tema 'Change (in the House of Flies)'Williamson muestra como Emma apuñala a su madre. Y Sepultura y su tema 'Angel' se cuela en el segundo capítulo. Este grupo brasileño de trash metal triunfó en los años 90 y con esta oscura canción, pone fin Williamson a la seguna entrega.

Tercer capítulo

El tercer capítulo destaca por una de sus escenas donde todo empieza a cobrar sentido la relación entre los seguidores de Joe Carroll. El flashback en el que Paul y Jacob comienzan su relación, ficticia, como pareja homosexual va acompañada de la canción 'The Killing Moon' versionada por el grupo indie '(The) Silent Days'.

Cuarto capítulo

Esta relación, que en un principio era ficticia, entre Paul y Jacob al final ha acabado en algo real para Paul. Emma se encontraba en medio de los dos por lo que deciden llevar una relación de tres, y para dar comienzo a ello les acompaña la canción de Silver Shrooms: 'Fraflung'. El final del episodio lo llena la imagen de Kevin Bacon y de fondo 'Stumbleine', un cara a cara entre canción y protagonista que lo convierte en uno de los momentos más emocionantes del capítulo.

Sexto capítulo

Ryan en el episodio de 'La Caída' vuelve a casa de Claire con las manos vacías, ha estado a punto de rescatar a Joey pero Emma le llevó consigo... Es entonces cuando la ex-mujer de Carroll no puede evitar enfadarse con Ryan por no volver con su hijo, una mezcla de emociones acompañada por la canción 'Bassnectar', de 'Butterfly' y 'Mimi Page'.

Séptimo capítulo

Joey sigue con su niñera, Emma. Después de escapar de la granja y dejar de lado a Jacob y Paul, consiguen llegar a la mansión donde esperan impacientes la llegada de Carroll. Allí, por primera vez Carroll se encuentra con su hijo, ya crecido. Un momento muy esperado por el asesino en serie que llega acompañado de 'If I Had A Heart' de Fever Ray.

Octavo capítulo

Ya en la mansión, a Carroll sólo le falta una cosa: su esposa. Sus seguidores luchan por volver a intentar conseguirla pero vuelven a la mansión con las manos vacías. Charly, era la segunda vez que intentaba conseguir a Claire, y al volver a fallar a Carroll de nuevo, le pide que le mate. Una escena muy cuidada, surrealista, que la hace estar entre las más conocidas de la serie. Va acompañada de 'How the Gods Kill', de Danzig.