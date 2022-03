Es una realidad que tanto el mundo del cine como el de las series están plagados de títulos sobre héroes con mallas y superpoderes. Pero, de entre todos ellos, ningún título ha sido tan ácido y crítico con ellos como 'The Boys'. Basado en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, esta serie ha sido uno de los mayores exitazos para Amazon Prime Video gracias a su mezcla de humor ácido, vísceras, sexo y el punto de vista desde el que se ven los superhéroes en esta serie. Aquí no hay espacio para el altruismo, la empatía o la bondad. Al que la tiene, se la quitan. 'The Boys' siempre ha destacado por ofrecer una visión cínica y descreída de estos súper seres. Todos son interesados, todos son egoístas. Y los que luchan contra ellos, tampoco son ningunos santos. Pero nos caen bien. Hughie, Leche Materna, Frenchi, La Hembra y Billy Carnicero. Tras año y medio de espera y con ese final que nos dejó con muchas ganas de más, por fin podemos echarle un nuevo vistazo a la 3ª temporada que llegará el próximo 3 de junio y que ya nos adelanta alguna sorpresilla...

Esos ojos Billy...

Puede que sea lo que más llama la atención. Tanto es así que hasta el poster promocional se encarga de destacarlos. Parece que Billy Carnicero va a desarrollar poderes esta temporada. ¿Cómo? Sería spoiler, así que nos lo guardamos. Solo adelantar que los que se hayan leído los cómics estarán frotándose las manos porque hasta ahora, los protagonistas de la serie luchaban contra los súpers sin poderes. Y los fans de las viñetas saben que en el cómic esto no era así. Por otra parte, el tráiler se limita a irnos enseñando una sucesión de imágenes sin un solo diálogo. No hacen falta para ver que los ingredientes que han hecho a 'The Boys' tan popular siguen ahí... con una gran novedad. En esta 3ª temporada llegará uno de los personajes más famosos de los cómics: Soldier Boy, una especie de Capitán América que luchó en la 2ª Guerra Mundial y que es el líder de otro súper grupo. Veremos qué orientación y qué intenciones le dan en la serie porque en los cómics, es un personaje muy jugoso.

Montados en el tren del 'hype'

Que los fans de la serie llevaban meses pidiendo a Amazon algún adelanto de la serie era algo que la plataforma sabía muy bien. Por eso, para ir cebando sus ganas de cara al lanzamiento de este tráiler, fueron soltando fotos con cuentagotas y con mensajes, al principio crípticos, luego mucho más claros hasta que el día antes de su lanzamiento soltaron un vídeo bastante original que os dejamos por aquí. No tuvieron que hacer nada espectacular. Tan solo recoger esos deseos de los fans, juntarlos y que después salga Karl Urban para anunciar la fecha de salida del tráiler. No hizo falta nada más.

Con la maquinaria promocional de Amazon echando humo y el tren del hype a tope de combustible, la espera hasta el próximo 3 de junio se va a hacer muy larga...