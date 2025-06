El tenso enfrentamiento con Lázaro en 1997 que Carles Porta sigue lamentando: "Yo también he sido joven y la ratafía es traicionera"

La acumulación de ratafía en los gaznates de Palanca, Lázaro y el propio Carles Porta hizo que las lenguas de quienes fueron vecinos de Sansa se desataran. "De la cárcel se sale, pero del cementerio, no. Una vez que te meten dentro del cementerio, ¿qué te harán? Que por qué ha muerto Sansa, tú. Me cago en dios", farfullaba Lázaro para responder a las preguntas del periodista aquel día de febrero de 1997.

El tercer capítulo del true crime 'Tor' que hoy emite laSexta nos lleva en un viaje en el tiempo hasta aquel momento en el que la tensión podía cortarse con un cuchillo. Porta se atrevió entonces a vacilar al trabajador, haciendo referencia a un encuentro previo entre ambos que no acabó en buenos términos. "Hoy te has puesto guapo, ¿eh?", decía echando leña al fuego. "¿Cómo que me he puesto guapo? El otro día estaba trabajando como un cerdo", respondía incómodo.

"¿Ves? Este me hace beber. Somos dos borrachos", le decía Palanca al investigador. Entre risas macabras, Lázaro advertía a su jefe: "Lo que quiere es a ver si nos equivocamos para decir que habíamos muerto a Sansa". "Lo hemos muerto entre yo y tú, hombre", insistía. "No, tú sí, yo no estaba", se desmarcaba Palanca.

"Y tú, no subas mucho (a Tor), que el otro día ya sabes lo que te iba a pasar", decía el mozo mientras exhalaba el humo de un cigarro dirigiéndose al periodista. "¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a partir la cabeza o qué?", respondía entrando al trapo. Lázaro le acusaba de haberle dicho que iba borracho. "Lo primero que te pregunté es que cuántos carajillos te habías tomado. ¿Sí o no? Hombre, di la verdad. Tú no escuchas, tú solo hablas y te haces tú película. No escuchas para nada", decía alzando la voz.

Hoy, Carles se avergüenza de su actitud y así lo demuestra escondiendo su cara tras un libro: "Yo también he sido joven y la ratafía es traicionera. Primero, provoca soltura y después, resaca. Pero ayudó a hacer que confiaran en mí. Al día siguiente, subimos con ellos a Tor".

