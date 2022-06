Sergio G. Sánchez ('El secreto de Marrowbone') es el creador y director junto a Kike Maíllo (EVA) de la nueva serie de Netflix 'Alma' que se ha rodado casi por completo en Asturias y que llegará a la plataforma el 19 de agosto.

La serie sigue a Alma, una joven que sobrevive a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros. Tas despertar en el hospital ella no recuerda nada del accidente ni tampoco de su pasado y llegará a su casa rodeada de objetos y de recuerdos que no le pertenece. Además de la amnesia, el trauma la lleva a experimentar terrores nocturnos y visiones que no logra descifrar. Sus desconocidos padres y amigos estarán junto a ella y la ayudarán en su intento por desentrañar el misterio que rodea el accidente mientras trata de recuperar su identidad y su vida.

Mireia Oriol ('Las del hockey') es la protagonista de 'Alma' y estará acompañada de un reparto de jóvenes actrices y actores entre los que se encuentran Alex Villazán ('Caronte'), Pol Monen ('¿A quién te llevarías a una isla desierta?'), Claudia Roset ('SKAM'), Javier Morgade ('El nudo'), Nil Cardoner ('Las del hockey'), María Caballero ('El ministerio del tiempo') y Milena Smit ('No matarás'). Junto a ellos, completan el reparto Elena Irureta, Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Cándido Uranga, Katia R. Borlado, Ximena Vera, Celia Sastre, Laura Ubach, Raúl Tejón y Alejandro Serrano.

La serie en imágenes: