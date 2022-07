La nueva serie de Disney+, 'Mike' es un biopic no autorizado del boxeador Mike Tyson que refleja los altibajos de su carrera y su controvertida vida personal. Detrás de la serie encontramos a Steven Rogers y el equipo de 'Yo, Tonya', la película sobre la dramática historia de la patinadora estadounidense Tonya Harding. En el equipo también está la showrunner Karin Gist, productora de 'Our kind of people'.

La serie sobre la vertiginosa y controvertida historia de Mike Tyson también sirve para examinar la problemática de las clases sociales y de la raza en Estados Unidos y aborda temas como la fama y el poder de los medios, la misoginia, la brecha de la riqueza, la promesa del Sueño Americano y, finalmente, el papel de la sociedad en la historia de Mike.

Los actores que se meten en la piel de Mike Tyson son Trevante Rhodes y Russell Hornsby, además el reparto cuenta con las estrellas invitadas Harvey Keitel, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi y B.J. Menor. Steven Rogers es productor ejecutivo, además de creador de la serie, y junto a el también producen la serie los miembros del equipo de 'Yo, Tonya'.