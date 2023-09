Este domingo, laSexta ha rendido homenaje con 'María Jiménez: mi mundo es otro' a la artista, que ha fallecido en Sevilla a los 73 años. En este primer capítulo de la serie documental sobre la vida de la cantante, María Jiménez se sincera como nunca.

Con solo 16 años, la cantante se queda embarazada y el padre de la bebé niega que sea suya. A pesar de la adversidad y del qué dirán, María Jiménez decide seguir adelante y ser madre soltera.

Preguntada por el momento en el que dio a luz, la artista aseguró recordarlo con total nitidez: "Sí, había una monja hija de puta que, cuando me quejaba, me decía: "Cuando estabas follando, no te dolía, ¿no?". "Eso, la monjita. No son malas algunas monjas...", zanjó.

Además, recordó cómo poco después del parto tuvo que volver a actuar para ganar dinero: "A los 15 días de dar a luz ya estaba yo en el escenario. Había que mantener otra boquita más. En las noches estaba cantando y me venía la subida de leche. Decía: '¿Esto qué es, dios mío?' Ponía los trajes chorreando de leche. Se lo contaba al público y se hartaba de reír y yo también".

"Ser madre me hizo madurar de golpe. Tuve que trabajar muy duro porque tenía que dar de comer a mi hija, a mis padres y a mis hermanos", subrayó.