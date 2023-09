"Nunca pensaba yo que ella iba a consentir lo que consintió en esos momentos. Con el carácter que mi hermana tenía, la volvió como un calcetín". Así de rotunda se mostraba Isabel, hermana de María Jiménez, al referirse a Pepe Sancho y la actitud de la artista con su por aquel entonces marido.

La propia María Jiménez recreaba de una manera completamente desgarradora ante las cámaras de este reciente documental cómo Pepe Sancho la maltrataba físicamente de manera habitual y el porqué de su falta de reacción. "Ese carácter te lo quitan cuando te cogen con una mano las dos muñecas, así, te ponen la pierna en la barriga y se pone con la otra mano a darte tortas y puñetazos. A mí me odiaba ese hombre"

Para Isabel, Sancho "martirizaba a todo el que tenía al lado". Ella presenció en numerosas ocasiones cómo insultaba a la cantante. "De degradarla y decirle: 'eres una inútil, tú ya no sirves para nada'". Isabel intentó que María pusiese fin a su relación. "Yo lo único que le decía a ella, muy bajito: 'Qué hijo de puta es tu marido. Qué hijo de puta'. En mi casa, sí le he dicho: 'sepárate, no tienes necesidad de esto".