Videoencuentro con Frank Blanco

Frank Blanco acude a los videoencuentros de laSexta para hablar de su nuevo programa de las tardes de laSexta: 'Zapeando'. Frank asegura no ser muy exigente con la televisión, pero avanza algo que no había dicho nunca: su adicción a la serie 'V' cuando era pequeño. Explica que a los diez años, cuando se casó su hermana se fue a ver el capítulo semanal que emitían: "No tengo foto en la boda de mi hermana porque me largué con mis primos a ver 'V'"

