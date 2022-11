Cuando eres niño hay pocas cosas que te hagan más ilusión que conocer a tu ídolo y eso es lo que ha vivido el niño protagonista de este vídeo viral que muestra Maya Pixelskaya en Zapeando. El niño vivió su sueño justo antes del enfrentamiento de Portugal contra Uruguay en el Mundial de Fútbol de Qatar, cuando Cristiano Ronaldo se acercó a chocarle la mano.

"Me da a mí que no se la va a lavar jamás", comenta Maya Pixelskaya. Por su parte, María Gómez no puede evitar reaccionar: "Es la imagen de la ilusión". Dale al play y no te pierdas este adorable momento en el que un peque tiene el día más feliz de su vida después de que Cristiano le chocara la mano.