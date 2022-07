"Noche de tensión, estrés y caos en Masterchef por culpa de un bizcocho", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde Valeria Ros muestra el momento en el que en la última prueba de exteriores Patricia fuera la encargada de cocinar para 28 comensales el postre.

"El bizcocho se he quemado", advertía la joven a sus compañeros y a Pepe, miembro del jurado, que no daba crédito al ver lo negro que estaba el bizcocho. Pero la cosa no quedó ahí y Patricia volvió a intentar hacer un bizcocho sin éxito. En su tercer intento sus compañeros ya no podían evitar enfadarse con Patricia, que afirmaba que su bizcocho "estaba maldito". Tras ello, a Patricia le tocó ir a la prueba de eliminación. donde sí, ¡tuvo que elaborar un bizcocho! Puedes ver el surrealista momento, que finalmente terminó con la expulsión de Patricia, en el vídeo de arriba.