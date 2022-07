"Ya tenemos ganador de La Voz Kids", informa Dani Mateo a sus compis de Zapeando, a lo que Valeria Ros no duda en responder: "Sé quién va a ser". Y, es que, el talent show que busca la mejor voz infantil de España ha celebrado su final este pasado viernes y, a pesar de que los cuatro finalistas hicieron las delicias del público, tan solo uno se alzó con el galardón. Y el afortunado fue: ¡Pol Calvo!

"Yo lo dije", reacciona María Gómez al ver el emocionante momento en el que Eva González anuncia al ganador del programa. "Hay que reconocer que la voz de este chico impacta", asegura Dani Mateo. En este vídeo puedes ver la emocionante actuación de Pol Calvo interpretando 'All by myself', el tema de Céline Dion que le dio la victoria en La Voz Kids y con la que consiguió que Pablo López hiciera historia: "Ha ganado las tres marcas: Senior, Adultos y Kids", informaba Eva González en la final.