Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo presenta a los zapeadores que le acompañn en la mesa: Cristina pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado y Lorena Castell. Pero, rápidamente el presentador se da cuenta de que Miki Nadal está "raro". "¿Te has hecho algo en el pelo?", pregunta sorprendido Dani Mateo a Miki Nadal.

Pero, ¿qué es lo que lleva el zapeador? "No, me he puesto dos cositas aquí", explica Miki Nadal mientras señala sus ojos, donde se pueden apreciar dos brillos que ha cogido a Cristina Pedroche. "Se le han caído dos en el suelo y digo, 'pa mí'", destaca Miki, cuyo nuevo y brillante look puedes ver en el vídeo de arriba: "Parezco una bola de discoteca".