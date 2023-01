Lorena Castell arranca Zapeando con la curiosa historia de un joven que lleva 1.000 días durmiendo a la intemperie, en concreto, en el patio trasero de su casa. ¿El motivo? "Resulta que el muchacho empezó a dormir allí durante la pandemia para mantener la distancia de seguridad con sus padres", explica la presentadora, que afirma que como el chico se ha acostumbrado y sigue durmiendo allí, sus padres alquilan la habitación.

Y a los zapeadores, ¿les ha quedado alguna manía de la pandemia? Isabel Forner lo tiene claro: "La de comer". "Yo abrí el estómago en pandemia, mi madre cocinaba todo el día y me metí ocho kilos encima", explica la periodista deportiva, que recuerda que en ese momento, se pasaba "el día comiendo": "Yo en esa época no estaba trabajando, estaba todo el día delante de la tele, era una nini obligada, yo que nunca lo he sido". Pero, ¿y el resto de compañeros? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.