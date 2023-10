"A la Boticariano le hacéis este plano, ¿eh?", espeta Torito nada más entrar en el plató de Zapeando, donde sorprende por la originalidad de su peinado. "¿A qué hora vienes para peinarte? ¿A las seis de la mañana?", le pregunta Dani Mateo, a lo que él no duda en responder: "Estamos Sonsoles y yo. Me han dicho que para trabajar en laSexta hay que llevar este pelo a lo Sonsoles y Gloria Guerra, que son las reinas magas de la audiencia".

Pero al verlo, Dani Mateo no puede evitar reaccionar: "Te iba a decir que ibas muy bien porque, teniendo en cuenta que es laSexta, te lo has peinado hacia la izquierda". "¡Muy bien!", le aplaude, lo que provoca las risas de Torito, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde te dejamos este momentazo.