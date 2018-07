El reportero de El Intermedio confiesa haber visto Top TT para cubrir una necesidad, las risas vespertinas de fin de semana: “He visto varias veces Top Trending Tele. Le agradezco mucho la existencia, yo siempre me sentaba los sábados y los domingos con la intención de reírme con el Intermedio International Edition, y menos mal que estaba Top TT para poder reírme algo”.

Uno de los personajes públicos que más veces se ha cruzado con el reportero gallego es la actual alcaldesa de Madrid. “A Ana Botella le he entrevistado muchas veces y nunca he conseguido respuesta. Ella llega en tres coches, recién levantada no lleva legaña. Cundo yo voy a hacer una entrevista vamos en un coche, si se le puede llamar coche”.

Gonzo es un periodista incómodo con un gran dominio de la ironía. “A mí me gusta entrevistar a gente que tenga algo que decir. Así que cuando vi a Ana Obregón dije, tíos, esta es la mía”. Con la televisiva actriz y bióloga habló del 15M, pero ella no entendía muy bien qué significaba este término. “No sabía de qué 15M le estaba hablando. Intenté darle pistas, luego pensé, están siendo demasiado fáciles incluso para Ana Obregón. Ella me dijo, ¿sabes que va a caer un esteroide en la Tierra? Mi respuesta fue, vamos a celebrarlo”.

“A mí los ‘zacas en toda la boca’ en una entrevista me encantan, me molan”, explica el reportero de El Intermedio, que demostró esta debilidad en su cuestionario a Carmen Martínez Bordiu, a quien preguntó: “¿Cuánto tiempo hay que mantener la dieta de la alcachofa? Lo digo porque tu abuelo tuvo a régimen a este país durante 40 años”. Gonzo no había terminado con la nieta de Francisco Franco . “La alcachofa se dice que tiene muchas propiedades, ¿tiene tantas propiedades como tu familia?”.

“Hay un grado de sadismo en este país que se canaliza a través de reporteros como yo, así estamos mandando a los psicoanalistas al paro”, confiesa el periodista.