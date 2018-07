“¿Qué idioma es este? Parece un orco hablando”

AURONPLAY SE METE CON LA ORTOGRAFÍA EN LAS REDES SOCIALES

AuronPlay habla en ‘Teletubers’ de las personas que no saben utilizar las redes sociales. Unos individuos que “tienen una ortografía que lo lees y dices: hoy no como”, comenta. Y es que no se debe escribir como si fuera un chat, “para eso están otros servicios que ofrecen muchas opciones para hablar de una forma más directa con tus seres queridos. ¡Aprende a escribir!”, concluye el usuario de Youtube.