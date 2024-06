María José Márquez, una trabajadora precaria, ha desvelado en laSexta Xplica sus modestas vacaciones que puede permitirse debido a su incapacidad para poder ahorrar.

"Yo me voy a la playa con una nevera de cervezas. Yo no puedo beberme diez cervezas en un chiringuito. Irme de vacaciones es imposible, me voy a Matalascañas que es la playa más cercana a Sevilla y cuidado con la gasolina", asegura.