Ignacio Escolar afirmó en laSexta Xplica que "la anomalía no es que el rey emérito vaya a Sanxexo, sino que tengamos a un rey tributando en Abu Dabi". "Eso es lo verdaderamente anómalo", señaló, al tiempo que destacó que Juan Carlos I "es un defraudador fiscal que tuvo que regularizar a toda prisa los impuestos que no había pagado en su momento". "Además, tuvo la suerte de que la Fiscalía no le pilló y no tuvo ninguna responsabilidad penal por algo que cualquier otro ciudadano probablemente la hubiera tenido", apuntó

Para, Escolar, "esto no ha cambiado", sino que solo "estará ahora más calladito para ser un problema de imagen menor en la monarquía". "Pero el elefante sigue siendo el mismo, y tenemos un anterior jefe de Estado que abdicó y que tiene todavía el título de rey emérito, lo que significa que tiene honores, y esos honores consistieron en defraudar a Hacienda, en tener dinero en paraísos fiscales y hacer cualquier cosa menos representar esa ejemplaridad que nos recetaba a los demás todas las navidades", criticó de forma tajante.