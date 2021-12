"¿Podría el juez británico preguntar a Felipe VI, a la Casa Real, si Juan Carlos I forma parte de la familia más cercana que habita en el mismo patio que el jefe de Estado?", se ha preguntado José Yélamo, a lo que el magistrado Ignacio González Vega ha respondido: "Por supuesto podría hacer la pregunta que quisiera con una solicitud de auxilio judicial, pero es que el primer presupuesto para someter a una persona a un Tribunal de Justicia es que esté en ese territorio. Hoy por hoy, el rey emérito está en los Emiratos Árabes".

En este momento, Juanlu Sánchez ha comentado que el rey emérito "ha dicho que ha abandonado Zarzuela", a lo que Carmen Enríquez ha respondido que "está desterrado". "No, el año pasado dijeron que su vivienda ya no era Zarzuela", le ha dicho este, tras lo que la periodista ha reaccionado: "Oficialmente no se ha dicho eso, Juanlu. No es verdad. ¿Quién lo ha dicho? ¿Zarzuela?". En este vídeo, puedes ver el tenso debate entre ambos, que acaba con el periodista diciendo que "pregunten a Felipe VI si el emérito vive en Zarzuela".