Tania Sánchez a Inda: "Por más veces que digas una mentira no se convierte en verdad"

LA POLÍTICA Y EL PERIODISTA REEDITAN SUS VIEJOS ENFRENTAMIENTOS

Eduardo Inda vuelve a ser el tertuliano de 'laSexta Noche' más crítico con la biografía política de Tania Sánchez, y afirma que la política madrileña deja Izquierda Unida porque en el partido "hay gente que no veía bien que ella y su padre le dieran 1.400.000 euros a la cooperativa de su hermano". Afirma el periodista que allí estaba mal visto. Sánchez critica que todo lo que ha argumentado Eduardo Inda "es falso, sigue mintiendo" sentencia, recordando otros viejos enfrentamientos entre ambos. "No hay ni un sólo euro que no se haya destinado a servicios públicos", puntualiza la ya excandidata de IU para la Comunidad de Madrid.