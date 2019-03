Montero, Podemos: "¿Recuperación? Hay gente que no puede encender la calefacción"

¿LA CRISIS ES HISTORIA?

Irene Montero, responsable Movimientos Sociales de Podemos, cree que Rajoy no tiene los pies en la tierra, y recuerda que España es el cuarto país de la UE con mayor pobreza energética. "Hay mucha gente ahora mismo en este país que no puede encender la calefacción". Montero sostiene que es una falta de responsabilidad por parte del Gobierno no sentir la frustración de los ciudadanos. "Deberían reconocer que las políticas de austeridad sólo han empeorado la situación".