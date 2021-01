Juanlu Sánchez, subdirector de 'eldiario.es', ha pedido en laSexta Noche no criminalizar "solo a la gente joven", porque "los bares y cafeterías están llenos" y en muchas casos no se "respeta la distancia de seguridad". Esta declaración le ha llevado a mantener un encontronazo con Eduardo Inda, director de 'OKDiario', sobre las acciones con mayor riesgo de contagio.

"Dices que al aire libre los botellones son muy peligrosos, pero que en los bares no pasa nada. No sé dónde está la ciencia que explique esto", se ha preguntado Sánchez, que ha añadido: "Si tuviéramos rastreadores podríamos saber mucho mejor si lo que dices es verdad o no". A esta consideración ha respondido Inda, que le ha acusado de culpar al sector hostelero del aumento de contagios.

Y a ello ha respondido nuevamente el periodista: "No se están imponiendo las sanciones que hay que imponer; no sólo en los botellones, también en los bares". En esta línea, ha recordado que "el modelo de mando único fue muy polémico durante la primavera", pero que, cuando se descentralizó, provocó "un sistema caótico".