Jorge Trías, el letrado que hizo saltar la liebre

La bomba estallaba con una portada: 14 páginas para tumbar un gobierno y ni una palabra sobre su filtración. Entonces, la mayoría señala a Bárcenas como el fabricante de los papeles que llevan su nombre, mientras que otra teoría señalaba al juez Baltasar Garzón. La más conspirativa hablaba de una trama organizada en los pasillos del propio partido y algunos dirigentes populares se defendían de esta acusación.

Esperanza Aguirre niega haber filtrado el manuscrito, al tiempo que otros apuntan a Alberto Ruiz Gallardón. El periodista, Raúl del Pozo, cierne la duda sobre Aznar e insinúa un posible pacto con el exdiputado, Jorge Trías. El columnista adelanta su nombre y el jueves el periódico ABC publica un documento que confirma al abogado como el artífice de esta filtración.

El diario dice tener la prueba. Se trata de uno nuevo escrito "El Espíritu de la corrupción". "Decidí mirar aquellos papeles que tenía guardados en la caja fuerte, que me había enseñado Bárcenas y de los que había sacado algunas fotocopias".

Un relato escrito a modo de novela negra... "Me serví un whisky "lagovuline", con sólo un cubito de hielo, pues me gusta ese sabor final de madera de roble que tiene y me puse a leer los papeles...."

Y en el que el propio Trías cuenta de su puño y letra cómo es Bárcenas quien le entrega el manuscrito y el procedimiento que siguió para su publicación.

"Yo no podía destruir esos documentos, pero no sabía qué hacer con ellos. (...) Al cabo de un rato se me encendió la luz. Ya estaba: Gerardo Viada, el abogado de El País"

El relato desvela el fin de su amistad. Tras la publicación de las cuentas suizas, Bárcenas se niega a dar explicaciones a Trías. En un cruce de correos, el exdiputado, indignado, le contesta: "Yo di la cara por ti Luis y además públicamente. Por eso creo que me debes una explicación de si eso es cierto o no".

Las dudas inundan al letrado, que el pasado 20 de enero recibe una llamada del diario El País. Tras su primera negativa a opinar sobre la fortuna del extesorero, al día siguiente publica un artículo en el que denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del PP.

"En una media hora había terminado un texto que al releerlo me gustó, pues reflejaba con bastante exactitud lo que quería recordar".

Trías había hecho saltar la liebre.... Faltaban sólo nueve días para que los papeles salieran a la luz...

El País publica el manuscrito y el letrado calla. Distintas hipótesis comienzan a calentar las portadas... Hoy, dos meses y medio más tarde, ya conocemos al artífice de su filtración.