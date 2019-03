Garzón critica la militancia del presidente del Constitucional en el PP: "Es inconcebible"

LAMENTA LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

El juez Baltasar Garzón ha hablado para laSexta Noche y ha querido valorar las informaciones que revelaron que el presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, estuvo afiliado al PP. Sobre las comparaciones con él y Pérez de los Cobos, ha explicado que no ejerció "la profesión de juez formando parte de un partido". "Cumplí una ley de servicios especiales, me presenté a unas elecciones y posteriormente me reintregé", ha añadido.