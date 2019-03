Las explicaciones de Rajoy: "Es todo falso"

Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha roto su silencio. 'Los papeles de Bárcenas', este escándalo que acumula capítulos cada día, ha hecho que Rajoy reuniera de urgencia a su Ejecutiva de manera extraordinaria para negar tajantemente la existencia de pagos en B dentro del Partido Popular.

"No voy a necesitar más de dos palabras: Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte (...) Todo lo que se ha dicho o y todo lo que se pueda insinuar es falso. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad", ha señalado el presidente del Gobierno.

Rajoy considera que las últimas informaciones aparecidas en la prensa son "ataques" contra el partido y su persona que "no se sabe de dónde salen" ni quién está detrás. Por eso, ha recriminado al principal partido de la oposición el otorgar validez a lo publicado.



El presidente del Gobierno niega la validez de los documentos, pero no ha anunciado querella alguna contra Bárcenas, tal y como le han solicitado Esperanza Aguirre o Nuñez Feijóo. Rajoy ha dicho que la semana que viene su declaración de la renta y de patrimonio se hará pública a través de la web de Moncloa.

Lo más curioso del día es el formato que Mariano Rajoy ha elegido para dar sus explicaciones. El presidente del Gobierno ha evitado comparecer ante los medios y lo ha hecho a través de un discurso emitido por televisión en la sala de prensa.