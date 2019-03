¿Dónde está el “milagro económico” del que habla Montoro?

EL ANÁLISIS DE ANDREA ROPERO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro saca pecho de la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis económica. En el Senado ha asegurado que el déficit público no se ha reducido tocando sanidad y educación. También ha afirmado que en 2015 España liderará el crecimiento europeo. Lo cierto es que Bruselas no ve la situación con tan buenos ojos, aunque no es la primera vez que el ministro de Hacienda presume de recuperación.