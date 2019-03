Las claves de la primera semana del juicio a Bretón

Lunes, 17 de junio11.55h, Audiencia Provincial de Córdoba

Esposado, más delgado pero muy tranquilo. Así hacía su aparición José Bretón en la sala. Allí le esperaban 108 periodistas de 35 medios diferentes. Y frente a él, siete mujeres y dos hombres que componen el jurado.

Un jurado difícil de formar. De los 30 seleccionados, 12 lo han rechazado. En sus manos está el futuro de Bretón que se enfrenta a 40 años de cárcel. Él permanece impasible, ni las palabras más duras le hacen reaccionar. El fiscal es contundente: "No tengo dudas Bretón mató a sus hijos de la forma más cruel".

Martes, 18 de junio10.12h, Audiencia Provincial de Córdoba

Bretón llega dispuesto a hablar. Se empeña en dar la imagen del padre perfecto. No deja de referirse en presente a los niños y se muestra frío y contundente al contestar.

"Yo no mate a mis hijos. Yo los quiero con locura", dice Bretón. El fiscal insiste: "¿Usted mató a sus hijos en la finca?". Bretón responde: "No".

Cuatro largas horas declarando y sólo se emociona en una ocasión. También comete un error.

"Las pastillas las tire", explica al fiscal. Éste le recrimina: "Eso es nuevo. Dijo que no sabía dónde estaban". Bretón, sorprendido repite la respuesta: "las tire".

En el aire las dudas, ¿para qué usó Bretón más de 200 litros de gasóleo?

Miércoles, 19 de junio 10.00h, Audiencia Provincial de Córdoba

Ruth Ortiz entra en la sala. Una mampara situada a su derecha la separa de José Bretón, el presunto asesino de sus hijos. Ella describe a su ex marido como un hombre vengativo y maltratador.

"Ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia", dice la madre de los pequeños. Ruth confiesa que tuvo miedo en los últimos meses de matrimonio y reconoce las extrañas manías de Bretón.

En su cara se refleja el dolor eterno de una madre. Al igual que su familia, su hermano Estanislao y su madre Obdulia, no pueden contener las lágrimas durante su declaración.

13.33h. Comienzan las declaraciones de los amigos y llega la sorpresa. Uno de ellos reconoce que Bretón le pidió información sobre la ciudad de los niños.

Jueves, 20 de junio 10.06h, Audiencia Provincial de Córdoba

Arranca la cuarta jornada de juicio. Declaran algunos amigos de la pareja y los profesores de los pequeños. Todos dejan claro que Bretón no era bueno con Ruth. La directora de la guardería no es capaz de mantener la mirada con Bretón.

Viernes, 21 de junio 10.41h, Audiencia Provincial de Córdoba

Es el turno de la familia Bretón pero tanto sus padres como sus hermanos se acogen a su derecho a no declarar. La presencia de la familia y el saludo afectuoso de su madre hace cambiar por primera vez el gesto de Bretón.

Sus cuñados sí se enfrentan a las preguntas de la fiscalía y sus palabras extienden la sombra de la duda sobre él.

Ruth Ortiz sigue el juicio en una sala aledaña para evitar cualquier encuentro con la familia. La vista se reanudará este lunes.