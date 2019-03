Beni: "Hay más políticos con conductas similares a las del alcalde de Sestao"

EL ALCALDE ¿XENÓFOBO?

Elisa Beni cree que, con sus palabras, el alcalde de Sestao se está retratando así mismo. "A mí, como a mucha gente de este país, jamás me grabarán diciendo una cosa así. Un político de cualquier país democrático no vuelve a pisar una arena política si dice esas palabras". La periodista cree que no se puede decir una 'burrada' sin tener ningún tipo de reproche. Carmelo Encinas recuerda que un alcalde es quien representa en un municipio al Estado de derecho. "Ha caído en el error de vincular inmigración y delincuencia, y eso es un error gravísimo", opina Encinas.